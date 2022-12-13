В Петербурге силами "Горэлектротранса" и МЧС испытали аккумуляторы троллейбусов

Источник энергии проверяли на пожарную безопасность.

Сотрудники ГУП "Горэлектротранс" провели натурные испытания литий-ионных аккумуляторов для троллейбусов в Северной столице совместно с курсантами университета ГПС МЧС РФ. Как сообщила пресс-служба ведомства, источник энергии тестировали на пожарную безопасность в экстремальных условиях.

В ходе мероприятий был смоделирован пожар в заднем отсеке списанного троллейбуса. После этого была измерена температура горения аккумулятора, а также температура в подвижном составе, время появления и характер повреждений. Также специалисты оценили потерю видимости в салоне общественного транспорта, концентрацию опасных веществ.

С помощью проведённых испытаний удалось установить степень угрозы пожара для жизни пассажиров. Участники мероприятий дали оценку использованию литий-ионных батарей в работе электротранспорта.

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Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"