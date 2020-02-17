Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей рассказал об угрозах

Он не понимает, что плохого он сделал кому-то.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), который сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, рассказал о поступающих ему угрозах. Об этом сообщило агентство "Москва".

Священнослужитель не понимает, что плохого он кому-то сделал и утверждает, что ему посылают угрозы с матом.

Также протоиерей отметил, что подаст в суд на клевету, если угрозы продолжат поступать. Однако, кому будет адресован иск, он не уточнил.

Ранее протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками, а затем попытался объяснить, что так он осуждал мужчин, а не женщин.

Видео: Youtube / Ми́ссия-ОД