Жителям и гостям Ленобласти напомнили о противопожарных правилах в лесах

Готовить шашлыки разрешено только в специально оборудованных для этого местах.

С приходом тёплой погоды жители и гости Ленобласти всё чаще выбираются на природу, чтобы пожарить шашлыки. О правилах противопожарной безопасности любителям посидеть у мангала напомнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ.

Так, готовить шашлыки разрешено только в специально оборудованных для этого местах. Размер штрафа за нарушение этого правила может достичь 15 тыс. рублей. Административное наказание для должностных лиц составит около 20 тыс., а юридических – от 300 до 400 тыс. рублей.

На дачном участке мангал можно размещать в пяти метрах от дома и не менее чем в 30 м от деревьев.

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Фото: Pxhere