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В Гатчине неравнодушные жители собрали для животных из приютов более 100 кг корма
Сегодня, 19:49
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В Гатчине неравнодушные жители собрали для животных из приютов более 100 кг корма

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Неравнодушные жители принесли не только еду для животных, но и лекарства.

В субботу, 22 апреля, в Ленобласти прошел благотворительный фестиваль в поддержку животных "Лохматое счастье". Для питомцев из приюта собрали более 100 килограммов корма. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти". 

Встреча прошла в гатчинском аэропарке на улице Кныша. Неравнодушные жители принесли не только еду для животных, но и лекарства. Некоторые пожертвовали деньги. 

Кроме того, на мероприятии питомцев познакомили с новыми людьми. Некоторые решили приютить зверьков. Подопечных с тяжелыми историями из гатчинских передержек и приюта "Теремок".  Им нужно больше времени для знакомства с пушистиками.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: благотворительный фестиваль, лохматое счастье, помощь бездомным собакам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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