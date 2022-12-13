В Гатчине неравнодушные жители собрали для животных из приютов более 100 кг корма

Неравнодушные жители принесли не только еду для животных, но и лекарства.

В субботу, 22 апреля, в Ленобласти прошел благотворительный фестиваль в поддержку животных "Лохматое счастье". Для питомцев из приюта собрали более 100 килограммов корма. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

Встреча прошла в гатчинском аэропарке на улице Кныша. Неравнодушные жители принесли не только еду для животных, но и лекарства. Некоторые пожертвовали деньги.

Кроме того, на мероприятии питомцев познакомили с новыми людьми. Некоторые решили приютить зверьков. Подопечных с тяжелыми историями из гатчинских передержек и приюта "Теремок". Им нужно больше времени для знакомства с пушистиками.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти