Против ИТ-директора "Почты России" возбудили уголовное дело

Против ИТ-директора "Почты России" Сергея Емельченкова возбудило уголовное дело главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
До этого "Почта России" сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении одного из своих должностных лиц, однако имя и должность не уточнялись. О статье, по которой возбуждено дело, не сообщается.
Компания рассказала, что содействует следствию по данному делу.
Ранее "Почта России" перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА.
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