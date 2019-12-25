Против ИТ-директора "Почты России" возбудили уголовное дело

Компания рассказала, что содействует следствию по данному делу.

Против ИТ-директора "Почты России" Сергея Емельченкова возбудило уголовное дело главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

До этого "Почта России" сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении одного из своих должностных лиц, однако имя и должность не уточнялись. О статье, по которой возбуждено дело, не сообщается.

Компания рассказала, что содействует следствию по данному делу.

Ранее "Почта России" перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА.