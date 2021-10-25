Протестующие против вакцинации в Нью-Йорке вышли на Бруклинский мост

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников госсектора. Он обязал городских служащих поставить вакцину. Они должны поставить хотя бы один компонент вакцины до 29 октября.

Департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter сообщил, что протестующие против вакцинации перекрыли все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена.

В понедельник, 25 октября, в Нью-Йорке начались акции протестов против обязательной вакцинации для сотрудников госсектора. Кроме того, начались демонстрации с призывом к действиям для борьбы с климатическими изменениями.

Накануне мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников госсектора. Он обязал городских служащих поставить вакцину. Они должны поставить хотя бы один компонент вакцины до 29 октября. В противном случае, непривитых сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Те, кто сделает прививку от COVID-19, получат дополнительные 500 долларов в зарплату.

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Видео: Twitter/BBlues50, JoshuaPotash