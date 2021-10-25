Протестующие против вакцинации в Нью-Йорке вышли на Бруклинский мост

Департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter сообщил, что протестующие против вакцинации перекрыли все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена.
В понедельник, 25 октября, в Нью-Йорке начались акции протестов против обязательной вакцинации для сотрудников госсектора. Кроме того, начались демонстрации с призывом к действиям для борьбы с климатическими изменениями.
Накануне мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников госсектора. Он обязал городских служащих поставить вакцину. Они должны поставить хотя бы один компонент вакцины до 29 октября. В противном случае, непривитых сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Те, кто сделает прививку от COVID-19, получат дополнительные 500 долларов в зарплату.
Ранее мы сообщили, что на острове Пальма произошло мощное землетрясение.
Видео: Twitter/BBlues50, JoshuaPotash
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