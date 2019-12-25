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Протестующие начали расходиться с Пионерской площади
Сегодня, 12:58
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Протестующие начали расходиться с Пионерской площади

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Колонна протестующих пошла по Загородному проспекту.

Участники несогласованной протестной акции в Петербурге стали покидать Пионерскую площадь, на которой начался митинг. Протестующие разошлись в разные стороны, но основная часть двинулась в сторону Загородного проспекта и Гороховой улицы. Об этом с места событий сообщил корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента, на акции 31 января было немало молодежи, однако точный возраст установить сложно. Также присутствуют и пожилые граждане. В центре проходят точечные задержания. По предварительным данным, на площади было несколько тысяч человек. Правоохранители готовились встречать горожан на Невском проспекте, однако в последний момент штаб Навального перенес акция на Пионерскую площадь. 

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Фото: Piter.TV

Теги: задержания, митинг, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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