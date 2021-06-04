Протасевич заявил, что Nexta планируется перевести на российскую повестку

Он подчеркнул, что с проекта ушел в конце сентября.

Основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал в интервью телеканалу ОНТ, что телеграм-канал этой группы планируется перевести на российскую повестку после президентских выборов и протестов в Белоруссии.

"Я ушел с проекта Nexta в конце сентября… Еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа - это самый большой актив", - сказал он.

По словам Протасевича, ранее были разговоры о том, чтобы создать канал по России отдельно. При этом он отметил, что среди аудитории телеграм-канала было около 70% подписчиков из России.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ