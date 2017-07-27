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Просушку дорог на востоке Ленобласти продлили до 15 мая
Сегодня, 8:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Просушку дорог на востоке Ленобласти продлили до 15 мая

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В остальных районах региона просушка будет завершена в срок – 30 апреля.

Временные ограничения проезда большегрузов по трассам Бокситогорского, Тихвинского, Подпорожского и Лодейнопольского районов продлены до 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Продление срока весенней просушки связано с затянувшимся похолоданием. По этой причине основание дорог по-прежнему перенасыщено влагой, а потому будет чувствительно к нагрузкам.

В остальных районах региона просушка будет завершена в срок – 30 апреля.

Фото: ВКонтакте / Дороги Ленинградской области

Теги: большегрузы, просушка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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