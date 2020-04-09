С момента открытия пространство посетило уже больше 5 тыс. человек.

На территории бывшей фабрики Веры Слуцкой, прилегающей к "Севкабель порту" в конце весны открылось пространство 1.201asc – место для объединения художников, кураторов и продюсеров. С момента открытия пространство посетило уже больше 5 тыс. человек, а в середине июня там прошла уже вторая арт-ярмарка.

Взору зрителей было представлено около 15 художников, организаторы провели панельную дискуссию "Искусство, деньги и что еще надо?" при участии художников Миши Верта, Нади О и Эрики Парфеновой.

Спикеры высказали свое мнение о современных технологиях блокчейна и NFT-арт. Обсудили разницу между творчеством и искусством, а также виды контента, подходящего для цифрового искусства. Мнение Миши Верта: "Искусство не достаточно оцифровать и поместить в интернет-пространство, это должны быть современные решения: гифки, видео, дополненная реальность. А картины должны висеть на стене."

Сооснователь пространства Сергей Александров рассказал Piter.tv, что формат мероприятия родился внезапно.

Мы почувствовали потребность представлять работы молодых художников и большинство работ, выставленных здесь - это эксклюзив и в оффлайне их нигде не найти. Мы предлагаем свою поддержку и помощь в продвижении Сергей Александров, сооснователь пространства 1.201asc

Спикер напомнил, что существует возможность присоединиться и стать резидентом пространства, организуются open-calls, где другие художники могут продемонстрировать свои работы, чтобы в дальнейшем пройти отбор на ярмарку.

Фото: Алина Мойса / Piter.tv