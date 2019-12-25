Каролина обокрала и побила гендиректора компании в Петербурге

С девушкой легкого поведения пострадавший познакомился в борделе.

В Петербурге проститутка избила и обокрала гендиректора компании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился сам пострадавший. По его словам, он сначала был в борделе, а затем пригласил к себе домой девушку по имени Каролина. Утром мужчина увидел, что на стеллаже стопка с деньгами значительно уменьшилась. Оказалось, что девушка украла около 200 тысяч рублей. Мужчина попросил любовницу вернуть их.

Куртизанка так и сделала, но все равно оставила у себя около 50 тысяч рублей. После этого она закатила истерику и полезла в драку. После ее ухода пострадавший обратился в полицию.

Ранее в Аннино задержали подозреваемого в организации притона для проституции.

Фото: Piter.tv (архив)