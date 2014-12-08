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Пророссийское подполье Николаева получило оружие от сторонников из ВСУ

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Мужчина записал видео, в котором рассказал о ситуации в городе.

Пророссийское подполье Николаева получило оружие от свих сторонников из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил один из активистов подполья в интервью "РИА Новости".

Мужчина записал видео, в котором рассказал о ситуации в городе. Он выступил с закрытым капюшоном лицом. Активист обещал раскрыть свою личность, поскольку, по его словам, многие интересуется, кем он является.

Также мужчина показал вооружение, которое подогнали сторонники из украинских войск. Он показал сумку с автоматами Калашникова и магазинами с патронами.

Ранее российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: николаев, оружие, подполье
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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