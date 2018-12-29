С ограждения Александрийской колонны на Дворцовой пропал декоративный элемент

Полиция начала проверку.

Сотрудники петербургской полиции выясняют обстоятельства пропажи декоративного элемента с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 9 января около девяти часов вечера наряд ППСП УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга увидел, что на ограждении Александрийской колонны нет декоративного элемента. По данному факту началась проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

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