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С ограждения Александрийской колонны на Дворцовой пропал декоративный элемент
Сегодня, 8:53
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nastya960

С ограждения Александрийской колонны на Дворцовой пропал декоративный элемент

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Полиция начала проверку.

Сотрудники петербургской полиции выясняют обстоятельства пропажи декоративного элемента с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 9 января около девяти часов вечера наряд ППСП УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга увидел, что на ограждении Александрийской колонны нет декоративного элемента. По данному факту началась проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: Красимир Врански предложил сделать Дворцовую площадь местом для митингов.
Фото: pixabay 

 

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Теги: александринская колонна, дворцовая площаль, кража, пропажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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