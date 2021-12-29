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Пропавшую девочку-подростка с Урала нашли в Петербурге
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Пропавшую девочку-подростка с Урала нашли в Петербурге

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Школьницу не могли найти с 27 января.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали 16-летнюю школьницу, которая сбежала из дома в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочку заметили вечером 31 января у дома №15 по улице Комсомола. Подросток находилась в федеральном розыска с 27 января. Она ушла в школу и не вернулась домой. Школьницу доставили в отделение полиции и сообщили инициатору розыска. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями. 

Фото: Piter.TV
 

Теги: розыск, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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