Погиб единственный человек, находившийся на борту.

Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. По данным ГУ МЧС, специалисты нашли обломки исчезнувшего с радаров воздушного борта в Кемеровской области. Экипаж двигался по направлению из Новокузнецка до Каракольских озер. Бедственный сигнал около девяти часов утра запеленговала служба Горно-Алтайского аэропорта, после чего сотрудники вылетели по указанным координатам.

Он разбился недалеко от озера Каракуль. На борту находился один человек, он погиб. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что на месте трагедии обнаружено тело летчика. В настоящее время основной версией крушения вертолета считается технический отказ борта. Вертолет принадлежит компании "Кустард".

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Фото: Piter.tv

