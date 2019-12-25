Пропавший вертолет Robinson R-66 найден разрушенным на Алтае. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. По данным ГУ МЧС, специалисты нашли обломки исчезнувшего с радаров воздушного борта в Кемеровской области. Экипаж двигался по направлению из Новокузнецка до Каракольских озер. Бедственный сигнал около девяти часов утра запеленговала служба Горно-Алтайского аэропорта, после чего сотрудники вылетели по указанным координатам.
Он разбился недалеко от озера Каракуль. На борту находился один человек, он погиб.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Известно, что на месте трагедии обнаружено тело летчика. В настоящее время основной версией крушения вертолета считается технический отказ борта. Вертолет принадлежит компании "Кустард".
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Фото: Piter.tv
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