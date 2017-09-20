В Мурманской области нашли тело пропавшего туриста из Петербурга

Мужчина не выходил на связь с 25 июля.

В Мурманской области нашли тело 66-летнего туриста из Петербурга, пропавшего в конце июля. Об этом сообщается в группе "МурманСпас" в социальной сети "ВКонтакте".

В последний раз мужчина выходил на связь 25 июля. Известно, что он уехал в соседний регион на автомобиле Honda Pilot вишневого цвета. Машину нашли несколько дней назад возле рудника в поселке Ревда. Вместе с петербуржцем была собака, золотистый ретривер по кличке Филя. О судьбе питомца пока ничего неизвестно. О причинах гибели мужчины не сообщается.

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Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "МурманСпас"