Дедушка, пропавший в Тунисе, умер от сердечного приступа в конце сентября

Тело погибшего отправлено в Россию его родным.

Пожилой петербуржец, который пропал в Тунисе, найден мертвым в номере отеля. Об этом СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Тунисе Рашит Атаев.

Напомним, что 21 октября, в полицию Кировского района о пропаже 90-летнего дедушки заявил местный житель. Он рассказал, что его родственник должен был вернуться из Туниса 5 октября, однако в самолете его не оказалось, и на связь он долгое время не выходил. В ходе разбирательства выяснялось, что пенсионер скончался в гостинице от сердечного приступа. Тело погибшего отправлено в Россию его родным.

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