В Каспийском море нашли пропавший катер с туристами из Петербурга

На борту находились семь человек, в их числе трое детей.

Сотрудники пограничного управления обнаружили пропавший катер с туристами из Петербурга. Его нашли к утру понедельника в районе Каспийского моря в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Астраханской области.

Частный катер "Корвет-750-А" шел по маршруту Волгоград-Махачкала. Судно пропало из поля видимости радаров после того, как пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала. На борту находились семь человек, в их числе трое детей. Они не выходили на связь с родственниками с 3 сентября. По сообщению МЧС, никто из туристов не пострадал.

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