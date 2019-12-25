Мальчик пропал во время купания в реке Ветлуга в понедельник.

Пропавшего во время купания в реке ребенка ищут в Нижегородской области. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Известно, что 12-летний мальчик пошел купаться в реку Ветлугу. Операцию по поиску ребенка осложняют плохие погодные условия из-за недавней грозы, а также сильное течение. Сообщение об исчезновении мальчика поступило от местные жителей в экстренные службы 28 июня в 14:13 дня.

Двое ребят 2009 года рождения без сопровождения взрослых отправились купаться близ деревни Булдаково. Детей подхватило сильное течение. Одному ребенку удалось спастись, другой не смог самостоятельно выбраться из воды. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В поиске тела ребенка задействованы силы поисково-водолазной группы Приволжского отряда МЧС России. Привлечены силы пяти человек из личного состава ведомства и одна единица спецтехники.

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей.

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