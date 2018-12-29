Пропавшую петербурженку с суицидальными наклонностями нашли мертвой в парке

Рядом с телом лежала пустая бутылка из-под алкоголя.

Накануне жители Петербурга обнаружили в Южно-Приморском парке бездыханное тело женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Умершей оказалась 36-летняя петербурженка. В среду, 16 января, супруг покойной пришел в полицию и заявил о пропаже женщины. Он рассказал, что его жена неоднократно предпринимала попытки суицида.

На теле погибшей не обнаружили признаков насильственной смерти. Рядом с трупом лежала пустая бутылка из-под алкоголя. Подробности инцидента выясняются.

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