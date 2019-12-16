Промышленное производство в России за 11 месяцев выросло на 2,4%

Ноябрьские показатели составили треть процента в годовом выражении.

Российское промышленное производство в России за промежуток с января по ноябрь текущего года выросло на 2,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом информирует Росстат. Показатели минувшего ноября составили треть процента в годовом выражении.

За 11 месяцев добыча полезных ископаемых поднялась на 3,2%, в обрабатывающих производствах и сфере снабжения электроэнергией также выросла. В области водоснабжения показатели напротив снизились.

Сферы водоотведения, водоснабжения, сбора и утилизации отходов продемонстрировали негативную динамику, малыми темпами растут сырьевые и обрабатывающие отрасли, а также электроэнергетика, обеспечение газом и паром.

Ранее мы писали, что индекс промышленного производства в Петербурге составил 104,7% за 11 месяцев.