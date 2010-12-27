Индекс промышленного производства в Петербурге составил 104,7% за 11 месяцев

Рост наблюдается в отраслях судостроения, производстве транспорта и электрики.

Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге по итогам 11 месяцев текущего года составил 104,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Специалисты отметили значительный рост объемов выпускаемой продукции в машиностроительной отрасли, среди которых производство электрики, автомобилей, транспортных средств и судостроение. В каждой из отраслей ИПП составляет от 100 до 133% роста. Возросло также изготовление лекарств и медицинских материалов, их ИПП к ноябрю зафиксировался на отметке 106,6%.

Также положительная динамика отмечается в сфере производства одежды, резиновых и пластмассовых изделий, текстиля и кожи, изделий из дерева, пищевых продуктов и напитков, полиграфической деятельности. Разброс значений ИПП в этих областях составил от 100 до 129,1% роста.

Петербург потратил пять миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году.

Фото: Piter.TV