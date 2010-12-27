Петербург потратил пять миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году

Обновили участки более чем на сотне адресов.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитался об итогах своей работы за текущий год. Зампредседателя комитета Сергей Румянцев поделился информацией и цифрами, касающимися ремонта дорог.

Как выяснилось, финансирование дорог в 2019 году составило чуть больше 5 миллиардов рублей, капитальный ремонт обошелся в 930 миллионов рублей. Ремонт дорожного покрытия провели более чем по сотне адресов, а всего в Петербурге обновили 2,25 миллиона квадратных метров.

В конце 2019 года уже начаты работы на 15 объектах адресной программы следующего года. В 2020 году по программе отремонтируют 75 объектов общей площадью 3 миллиона квадратных метров, на эти цели планируется выделить 7 миллиардов рублей. Отмечается, что за наведение порядка берутся в скором темпе из-за грядущих крупных мероприятий наподобие Евро-2020.

Также Румянцев отметил, что в городе стали использовать технологию "объемное проектирование покрытие", который значительно продлевает срок службы дорог. Таким способом выполнили ремонт на Выборгском шоссе. Кроме того, в работах стал использоваться вторичный материал: такой метод применили на Бестужевской улице.

Не остался без внимания вопрос доступной среды. Отмечается, что город старается заботиться об удобствах для маломобильных людей, за год в Петербурге сделали более двухсот занижений и повышений остановочных площадок для комфортного использования общественного транспорта. В целом, в КРТИ результаты за год оценивают положительно, в комитете подчеркнули что 2019 год был хорошим по качеству.

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Фото: Piter.TV