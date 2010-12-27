На ЗСД начинает работу новый способ оплаты

В автоматах приема платежей получится провести бесконтактную оплату.

На ЗСД приступает к работе нововведение – автоматы приема платежей (АПП). Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы". В 22.00 14 декабря АПП, расположенные на крайних правых полосах на въезде и съезде у набережной реки Екатерингофки, будут доступны для использования водителями.

Сообщается, что АПП, представляющий собой модуль в панели кабины, позволит автомобилистам оплачивать проезд банковской картой и устройствами с поддержкой NFC или, иными словами, с возможностью бесконтактной оплаты. К таким устройствам относятся смартфоны, умные часы, бесконтактные банковские карты. Помощь кассира-оператора на таких пунктах не пригодится, работа полос с АПП будет осуществляться ежедневно ночью и днем в периоды отсутствия час-пиков на дорогах.

Новые АПП можно узнать по информационным знакам.

Ранее Путин одобрил строительство ВСД в Петербурге.

Фото: Piter.TV, пресс-служба "Магистрали Северной столицы"