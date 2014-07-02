Промышленное производство в Петербурге выросло на 8,2% с начала года

Наиболее значительный шаг сделан в производстве одежды.

В период с января по июль 2023 года индекс промышленного производства в Северной столице достиг 108,2%. Такие данные приводит Петростат.

Наиболее значительный шаг сделан в производстве одежды. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось производство ПК, электронных и оптических изделий. Транспортные средства и оборудование стали производить активнее на 30,8%, лекарства – на 16%, химические реагенты – на 6%. Сокращение производства наметилось у автопроизводителей, которые лишились 89,4% мощностей в связи с санкциями.

В соседней Ленобласти также лидирует производство одежды, которое за 7 месяцев расширилось в 2,5 раза.

Ранее мы сообщили о том, что средняя номинальная зарплата за июнь в Ленобласти приблизилась к 70 тыс. рублей.

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