Прокурор просит приговорить к восьми годам колонии фигуранта "списка Титова" Зотова

Адвокат Роман Костенко рассказал о судебном процессе.

Прокурор просит приговорить к восьми годам колонии фигуранта "списка Титова" бизнесмена Дмитрия Зотова. Государственное обвинение 1 ноября потребовало от суда приговорить экс-главу компании "Трансфин-М" к тюремному заключению по статье за мошенничество.

Прокурор попросил приговорить Зотова к восьми годам колонии. Его экс-заместителя Елену Сергееву - к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочкой 14-летнего возраста. Роман Костенко, адвокат

Напомним, что предприниматель вернулся в Россию в 2020 году в рамках проведения следственных мероприятий. Сторона защиты бывшего генерального директора напомнила журналистам о том, что уголовное дело рассматривается уже 10 месяцев. За этот период времени юристы считают, что суд изучает не вопрос хищения денежных средств, а решает финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО "Трансфин-М". Костенко уверен, что если бы ситуация рассматривалась в реальном арбитражном процессе, то решение было бы вынесено в пользу его клиента. Он добавил, что обвинение не предоставило убедительных доказательств вины Зотова и Сергеевой.

Напомним, что уголовное расследование возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Максима Анищенкова. Речь идет о деле по части 4 статьи 159 УК РФ. Летом прошлого года Зотова арестовали по решению суда. Следствие считает, что подозреваемый незаконно перенанял на подконтрольную фирму имущество лизинговой компании. Позже меру пресечения Зотову изменили на подписку о невыезде.

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена "списка Титова".

Фото: Piter.tv