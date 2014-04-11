Прокуратура Петербурга добилась вылачи питания ребенку-инвалиду

Прокуратура защищает права ребенка-инвалида на предоставление лечебного питания.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее 3-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, решением врачей ребенку-инвалиду назначено лечебное питание. Продукт ребенок имеет право получать в рамках оказания социальной помощи. Однако ребенок лечебным питанием не обеспечивался.

Ппрокуратура района направила в суд иск о возложении на комитет по здравоохранению Петербурга обязанности постоянно обеспечивать ребенка-инвалида лечебным питанием. Суд требования прокурора района удовлетворил..

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 1,5 года колонии за разбой в подъезде.

Фото: Piter.TV