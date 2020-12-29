Прокуратура заинтересовалась ситуацией с примерзшим паромом "Аркадий Филатов" на реке Свирь

Ведомство проверит, насколько паром был готов к плаванию в осенне-зимний период.

Транспортная прокуратура по Северо-Западному округу проводит проверку по факту происшествия с паромом на реке Свирь в Ленобласти. "Аркадий Филатов" оказался скован во льдах из-за мороза до -29 градусов.

По информации пресс-службы ведомства, проверка касается соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности плавания. Прокуратуре предстоит установить, проводился ли комплекс мероприятий для подготовки судна к плаванию в осенне-зимний период.

По предварительным данным, паром застрял около 06:25 14-го января. На борту находились 12 пассажиров и 3 члена экипажа. По информации областного правительства, пассажиров было больше — 24. С помощью судна "Шлюзовой 99" "Аркадия Филатова" отбуксировали к берегу. Обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры