Паром "Аркадий Филатов" с пассажирами на борту пришлось вызволять из льдов в Ленобласти

Мороз затянул часть полыньи.

Паром "Аркадий Филатов" примерз ко льду на Свири, однако его удалось сдвинуть с места. Сейчас транспортное средство продолжает работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сегодня "Аркадию Филатову" предстоит совершить 13 рейсов. Из-за мороза в -29 градусом его пришлось вызволять из льдов, который заблокировал путь судну. На борту находились 24 человека с учетом членов экипажи и 4 машины.

Выбраться из льда помог буксир. Он дотащил паром до пристани, где "Аркадий Филатов" высадил экипаж и отравился обратно.

В ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается до -31 градуса.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти