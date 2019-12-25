Правоохранители хотели провести беседу о распространении экстремистских материалов.

В четверг, 18 июня, стало известно, что прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме блогершей из Петербурга. Об этом девушка под ником youngmasha рассказала в своём Instagram-аккаунте.

Девушка заявила, что правоохранители пришли к ней домой по месту прописки. Сама она сейчас проживает в другом месте и дома было только её мама. Сотрудники ведомства намеревались провести с девушкой беседу о распространении мной экстремистских материалов.

Экстремистские материалы это стать жертвой травли на расовой почве из-за мема с Рикардо Милосом и цитаты сыендука. @youngmasha

Ранее девушка рассказала подписчикам, что в соцсетях на неё открыли травлю из-за цвета кожи. Блогерша показала часть тех угроз, которые ей пришли в последнее время. В сообщениях её называли "обезьяной", угрожали избиением и даже убийством.

Когда мне говорят, что в России уже все хорошо и расизма не бывает, то я хочу показать как люди реагируют на мои посты или шуточные тиктоки, которые показывают сюрреализм происходящего. @youngmasha

Напомним, что ранее youngmasha сняла пару роликов в TikTok, в которых рассказала о расизме в России, о нападениях на иностранцев и о шествии националистов "Русский марш".

Ранее мы сообщали о том, что на улице Седова двое избили петербуржца и отобрали у него смартфон.

Фото:youngmasha/instagram