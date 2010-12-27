В Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка от голода

Установлено, что семья погибшего малыша нуждалась в помощи.

Прокуратура Кировского района завершила проверку по факту гибели двухлетнего ребенка от голода. Тело малыша обнаружили в одной из квартир на Кронштадтской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате проверки специалисты выявили нарушения в действиях лиц, занимающих определенные должности. Выяснилось, что к своим обязанностям халатно относились представители детской поликлиники №21, служащие отдела опеки и попечительства МА МО МО "Автово" и участковый 31-го отдела полиции. Проверка показала, что семья нуждалась в помощи, которой ей так и не оказали.

В итоге прокуратура внесла три представления в адрес главы администрации района, начальника УМВД района и главы МА МО МО "Автово". В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Расследование находится на личном контроле районной прокуратуры.

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Фото: Piter.TV