Прокуратура возбудила дело о жестоком обращении с животными.

В Тульской области более 70 коров погибли от истощения. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры. В настоящее время специалисты возбудили дело о жестоком обращении с животными.

Ранее журналисты из издания Мyslo заявили, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Известно, что 74 погибших животных содержались крестьянско-фермерским хозяйством, которое занимается деятельностью с 2017 года.

Наиболее вероятная причина гибели животных - истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ. пресс-служба прокуратуры региона

В ведомстве пояснили, что также возбуждены административные дела в отношении подозреваемых в Чернском районе области. Руководитель хозяйства обвиняется в сокрытии информации о внезапном падеже животных, нарушении ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, а также в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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