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Прокуратура обнаружила незастрахованные и неисправные пассажирские автобусы
Сегодня, 15:08
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himif

Прокуратура обнаружила незастрахованные и неисправные пассажирские автобусы

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Транспорт использовался для перевозки людей.

Прокуратура Кировского района выявила нарушения при перевозке пассажиров на коммерческих маршрутах, сообщила пресс-служба структуры. Как выяснилось, ООО "УП "СЛК" осуществлял перевозки по регулярным внутригородским маршрутам без страхования.

Пассажиры не были застрахованы от вреда жизни, здоровью и имуществу во время поездок, что ставило под угрозу безопасность самих людей и других участников дорожного движения. Также на маршрутах использовались автобусы с неисправностями, что запрещено при эксплуатации транспорта.

Директору ООО "УП "СЛК" внесено представление об устранении найденных нарушений.

Тем временем, на Декабристов во второй раз поймали продавца нелицензионного алкоголя.

Фото: Piter.TV

Теги: пассажирские перевозки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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