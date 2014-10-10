Посадка в самолеты и поезда по биометрии может стать возможна в течение 1-2 лет

Владислав Святик раскрыл подробности о том, в какие сроки власти масштабируют пилот ный проект на всю страну.

Посадка в пассажирские самолеты и железнодорожные составы по биометрии на российской территории может стать возможной в течение ближайшего одного года или двух лет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик, выступая перед СМИ в кулуарах Форума электронной коммерции и ретейла E-Retail.

Мне видится, что это перспектива года-двух. Владислав Святик, эксперт

Замгенерального директора центра уточнил, что на протяжении текущего года ведется апробация подобного механизма. Далее он будет введен в экспериментальном режиме. По результатам проекта специалисты будут понимать по конкретным срокам, в которые можно будет дать разрешение для масштабирования практики. Ранее российский министр по транспорту Андрей Никитин говорил о том, что система биометрической идентификации в качестве пилотного проекта будет запущена в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в 2026 году. После такой отработки полученный опыт планируется масштабировать на другие регионы страны.

В Пулково в пилотном режиме запустят идентификацию пассажиров по биометрии.

Фото: Piter.tv