Прокуратура решила поискать под Петербургом газопровод-призрак почти за 2 миллиарда рублей

Подрядчик деньги уже давно получил, а газопровода так никто и не видел. Работы начались в 2012 году и должны были завершиться до 2014 года.

В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода в город Приозерск, говорится в сообщении региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, компания "Омега" заключила контракт с "Газпроминвестом". Согласно этого контракту компания должна была провести газопровод в город Приозерск. Договор был заключен в 2012 году, закончить работы нужно было до 2014 года. "Омега" получила положенное ей вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей. Более 700 миллионов из них были выведены из компании за счет не обоснованных экономически сделок и перечислены на счета связанных с "Омегой" фирм.

На сегодняшний день функционирует только одна из четырех очередей трубопровода. Сейчас с этой ситуацией будет разбираться прокуратура.

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