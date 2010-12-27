В Петербурге оштрафовали ломбард на 50 тысяч рублей

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе ломбарда.

Прокуратура Петербурга нашла многочисленные нарушения в работе ломбарда в Приморском районе. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Оказалось, что вместе с заложенными вещами, в числе которых ювелирные украшения и автомобили, в помещении хранились совершенно посторонние. Кроме того, в документах отсутствовал пункт об обработке персональных данных клиента, а также информация по приему транспортных средств. Также прейскурант основных цен по залогам и процентам в день не соответствовал требованиям закона.

Нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Директора ломбарда оштрафовали на 10 тысяч рублей, а юридическое лицо - на 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец избежал наказания за кражу лекарств и денег у онкобольной.

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