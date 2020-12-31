Во время рейда по ночным барам Петербурга задержали шестерых пьяных подростков

Были изъяты баллоны с "веселящим газом", а также несколько ящиков с алкоголем без лицензии.

В Петербурге прошел ночной рейд по барам и клубам. В ходе проверки были задержаны шесть пьяных подростков. Их доставили в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Правоохранители изъяли из увеселительных заведений несколько ящиков с алкоголем, лицензии на продажу которого не было, а также баллоны с "веселящим газом". Стражи порядка уверены, что проверить также стоит соседствующие с клубами магазины. Возможно, там продают алкоголь подросткам.

Ранее мы писали, что нетрезвого гендиректора петербургского предприятия задержали после стрельбы.

Фото: Piter.TV