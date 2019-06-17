Прокуратура оштрафовала авиакомпанию, в самолете которой температура достигла 50 градусов

Перевозчик отдаст деньги за неисправность системы кондиционирования.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию, которая допустила на борту одного из своих самолетов температуру воздуха до 45-50 градусов. Инцидент произошел в декабре 2018 года, когда перевозчик S7 Airlines совершал рейс от Новосибирска до Екатеринбурга. Известно, что во время происшествия в воздушном средстве находились музыканты из группы "Чайф".

Отметим, что компанию обязали выплатить 30 тысяч рублей. Специалисты установили, что температурная норма была превышена. Однако, систему кондиционирования решили не чинить, а отправить в таком же состоянии по обратному направлению. Члены экипажа не могли самостоятельно разобраться с поломкой датчика, так как не обладали информацией об особенностях устройства.

После произошедшего разработана специальная брошюра об особенностях системы кондиционирования на воздушных судах данного типа, а бортпроводникам рассказали об ее функционировании.

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Фото и видео: ВКонтакте/Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU