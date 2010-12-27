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Прокуратура обнаружила нарушения в двух учебных учреждениях Курортного района
Сегодня, 14:17
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Прокуратура обнаружила нарушения в двух учебных учреждениях Курортного района

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Выполнение предписаний контролируют местные сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района", а также ГБОУ ШИ Курортного района "Олимпийский резерв". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В рамках рейда сотрудники правоохранительных органов резюмировали несоблюдение учебных нагрузок для студентов. Кроме того, учителя не проводили с детьми работу по антидопинговому воспитанию. Также стражи порядка обнаружили, что учебные заведения занимаются ущемлением прав потребителей, а именно не предоставляет возможность оплатить услуги наличными. 

Организации получили представления, которые находятся на рассмотрении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил, что ремонт дорог в Петербурге завершится к ноябрю. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: курортный район, прокуратура спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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