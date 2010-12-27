Прокуратура нашла блох и мух в детском саду на улице Подвойского

В ведомство обратились обеспокоенные родители.

В Невском районе в детском саду № 119 на улице Подвойского обнаружили насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ведомство обратились обеспокоенные родители. Они жаловались, что в одной из групп детсада их детей кусают насекомые. Прокуратура организовала проверку, которая подтвердила эту информацию: в помещениях и комнатах учреждения были обнаружены блохи и мухи. Оказалось, что постельное белье детей не отправлялось в химчистку или в дезинфекционную камеру, как того требуют санитарные правила. Более того, в туалете одной из групп неправильно подавалась горячая и холодная вода.

Прокуратура приняла решение приостановить деятельность одной из групп. Образовательному учреждению дали 30 дней на то, чтобы устранить нарушения.

Напомним, ранее выборгские школьники приняли участие в профтуре завода "Пирс".

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