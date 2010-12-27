Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
Выборгские школьники приняли участие в профтуре завода "Пирс"
Сегодня, 17:28
0
KaterinaKono13
133

Выборгские школьники приняли участие в профтуре завода "Пирс"

0
 
 

Ребята смогли узнать о продукции завода, принять участие в ее изготовлении, а также посетить производственные цехи и пообщаться с сотрудниками предприятия.

В минувшую пятницу, 26 октября, состоялся первый профтур при поддержке Выборгского центра предпринимательства. Главными участниками мероприятия стали ученики образовательных учреждений Выборга и района. Об этом сообщает пресс-служба АО "Завод Пирс".



Площадкой для проведения профтура стал завод Пирс, активно внедряющий продукцию для конвейерных линий. Сотрудники предприятия используют новейшие передовые разработки, как отечественного производства, так и зарубежного. 

Мощность завода позволяет производить более 1 500 роликов в сутки. Вся продукция сертифицирована – все модели успешно прошли испытания на крупнейших угольных шахтах и на предприятиях по всей России. 

пресс-служба АО "Завод Пирс"

В рамках мероприятия со школьниками была организована познавательная программа. Директор завода рассказал ребятам об особенностях работы на заводе, а также провел экскурсию по предприятию. Дети смогли посетить заводской спортивный зал и производственные цехи, на которых своими руками научились создавать различные детали. В завершении своего приключения школьники смогли пообедать с работниками в столовой при заводе, где стоимость обедов частично оплачивает руководство предприятия.



Павел Савосин, генеральный директор завода "Пирс", пожелал ребятам ставить перед собой большие задачи и цели, преодолевая на своем пути все трудности. 

Источник: пресс-служба АО "Завод Пирс"

Теги: выборг , завод пирс , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5