Выборгские школьники приняли участие в профтуре завода "Пирс"

Ребята смогли узнать о продукции завода, принять участие в ее изготовлении, а также посетить производственные цехи и пообщаться с сотрудниками предприятия.

В минувшую пятницу, 26 октября, состоялся первый профтур при поддержке Выборгского центра предпринимательства. Главными участниками мероприятия стали ученики образовательных учреждений Выборга и района. Об этом сообщает пресс-служба АО "Завод Пирс".





Площадкой для проведения профтура стал завод Пирс, активно внедряющий продукцию для конвейерных линий. Сотрудники предприятия используют новейшие передовые разработки, как отечественного производства, так и зарубежного.

Мощность завода позволяет производить более 1 500 роликов в сутки. Вся продукция сертифицирована – все модели успешно прошли испытания на крупнейших угольных шахтах и на предприятиях по всей России. пресс-служба АО "Завод Пирс"

В рамках мероприятия со школьниками была организована познавательная программа. Директор завода рассказал ребятам об особенностях работы на заводе, а также провел экскурсию по предприятию. Дети смогли посетить заводской спортивный зал и производственные цехи, на которых своими руками научились создавать различные детали. В завершении своего приключения школьники смогли пообедать с работниками в столовой при заводе, где стоимость обедов частично оплачивает руководство предприятия.





Павел Савосин, генеральный директор завода "Пирс", пожелал ребятам ставить перед собой большие задачи и цели, преодолевая на своем пути все трудности.

Источник: пресс-служба АО "Завод Пирс"