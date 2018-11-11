  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге гражданка Армении купила в интернете две пятитысячные купюры
Сегодня, 9:30
114
nastya960

В Петербурге гражданка Армении купила в интернете две пятитысячные купюры

0 0

На них она приобрела сигареты и защитное стекло для смартфона.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой гражданки Армении. Женщину обвиняют в использовании и хранении поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, иностранка в октябре этого года купила в интернете две поддельные пятитысячные купюры. На них она купила сигареты и защитное стекло для смартфона.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

В Генпрокуратуре РФ рассказали о новом виде фальшивых купюр.

Фото: Piter.TV

Теги: армения, купюры, фальшивые монеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии