В Петербурге гражданка Армении купила в интернете две пятитысячные купюры

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой гражданки Армении. Женщину обвиняют в использовании и хранении поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, иностранка в октябре этого года купила в интернете две поддельные пятитысячные купюры. На них она купила сигареты и защитное стекло для смартфона.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
В Генпрокуратуре РФ рассказали о новом виде фальшивых купюр.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )