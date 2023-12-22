Прокуратура начала проверку после отказа двигателя самолета, который вылетел из Петербурга

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после того, как самолет, летевший из Петербурга в Челябинск, вернулся в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Воздушное судно авиакомпании "Россия" Superjet 100 вылетело в Челябинск накануне, 4 марта, в 16:58. Но самолет вернулся в аэропорт очень скоро из-за отказа двигателя. Посадка была мягкой. В результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства ЧП. Правоохранители примут меры реагирования, если выяснится, что права пассажиров были нарушены.
Добавим, что путешественников доставили в пункт назначения резервным самолетом.
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Фото: Pxhere
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