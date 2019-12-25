Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Петербург-Котлас

Предполагаемое время вылета 23 марта 2022 года в 4 часа утра.

Во вторник, 22 марта, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за длительной задержки рейса из Петербурга в Котлас. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что рейс неожиданно отменили, вылет должен был состояться сегодня. Причем пассажиры находились в самолете и готовились к вылету, когда узнали об отмене. Авиакомпания приняла меры по обеспечению пассажиров питанием и напитками и размещению их в гостинице.

Предполагаемое время вылета 23 марта 2022 года в 4 часа утра.

Напомним, что с 1 апреля Turkish Airlines запускает рейсы из Петербурга в Анталью. Полеты будут ежедневными. Самолет из Петербурга отправляется в 11:45, прибывает в 15:55. Обратный рейс в 6:30. Отметим, что продажа билетов уже стартовала. На сегодняшний день рейс в один конец эконом-классом стоит 350 евро, бизнес-классом – 1228 евро. На майских праздниках цена билета возрастет до 373 евро.

Ранее мы писали, что из Тобольска в Петербург запустят прямые авиарейсы. Самолеты будут отправляться из Петербурга в час ночи по понедельникам, четвергам и субботам.

Фото: pexels

