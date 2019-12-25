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Прокуратура начала проверку деклараций всех депутатов МО "Гавань"
Сегодня, 20:37
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smirenny

Прокуратура начала проверку деклараций всех депутатов МО "Гавань"

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Проверка началась в среду.

В среду, 2 декабря, прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку деклараций за прошлый год всех депутатов, сообщил "Коммерстантъ".

Основанием для проверки стала "информация о возможных нарушениях законодательства", однако о каких именно нарушениях идет речь, неизвестно. Проверка будет длиться месяц, за нее ответственным назначен помощник районного прокурора Михаил Кропко.

Напомним, что  петербургского муниципального депутата лишили мандата из-за незадекларированных 705 рублей.

Фото: pixabay

Теги: депутаты мо, муниципальное образование, муниципальный округ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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