Прокуратура начала проверку деклараций всех депутатов МО "Гавань"

Проверка началась в среду.

В среду, 2 декабря, прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку деклараций за прошлый год всех депутатов, сообщил "Коммерстантъ".

Основанием для проверки стала "информация о возможных нарушениях законодательства", однако о каких именно нарушениях идет речь, неизвестно. Проверка будет длиться месяц, за нее ответственным назначен помощник районного прокурора Михаил Кропко.

Напомним, что петербургского муниципального депутата лишили мандата из-за незадекларированных 705 рублей.

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