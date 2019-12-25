Прокуратура начала проверку деклараций всех депутатов МО "Гавань"

В среду, 2 декабря, прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку деклараций за прошлый год всех депутатов, сообщил "Коммерстантъ".
Основанием для проверки стала "информация о возможных нарушениях законодательства", однако о каких именно нарушениях идет речь, неизвестно. Проверка будет длиться месяц, за нее ответственным назначен помощник районного прокурора Михаил Кропко.
Напомним, что петербургского муниципального депутата лишили мандата из-за незадекларированных 705 рублей.
Фото: pixabay
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