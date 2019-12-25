Прокуратура Петербурга восстановила права 17-летней девушки на пенсию по потере кормильца

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения законодательства при начислении несовершеннолетней социальных выплат. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Как стало известно, 17-летней девушке не проиндексировали пенсию после потери кормильца. Прокурор внёс представление в адрес руководителя районного подразделения ПФР.
После этого размер положенной по закону социальной пенсии привели в соответствие и произвели доплату.
В это же время прокуратура Петроградского района организовала проверку в связи с пожаром, который вспыхнул в доме на набережной реки Карповки. Пожар начался вечером в субботу, 9 октября. .
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все