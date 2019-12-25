Прокуратура Петербурга восстановила права 17-летней девушки на пенсию по потере кормильца

Как стало известно, 17-летней девушке не проиндексировали пенсию после потери кормильца.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения законодательства при начислении несовершеннолетней социальных выплат. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как стало известно, 17-летней девушке не проиндексировали пенсию после потери кормильца. Прокурор внёс представление в адрес руководителя районного подразделения ПФР.

После этого размер положенной по закону социальной пенсии привели в соответствие и произвели доплату.

В это же время прокуратура Петроградского района организовала проверку в связи с пожаром, который вспыхнул в доме на набережной реки Карповки. Пожар начался вечером в субботу, 9 октября. .

Фото: Piter.tv