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Прокуратура Петербурга обязала улучшить пандусы у торгового центра
Сегодня, 11:08
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nastya960

Прокуратура Петербурга обязала улучшить пандусы у торгового центра

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Также у торгового комплекса не было мест для людей с инвалидностью.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения ООО "Концерн Питер" требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки обнаружилось, что в ТК "Питер" плохо оборудовали вход для маломобильных групп. На пандусах не было двустороннего ограждения с поручными, не было и вызывных устройств для связи с персоналом торгового центра. Также на парковке нет мест для людей с инвалидностью.

Такие же нарушения есть у ООО "ТД Интерторг", ООО "Талисман", ООО "Лента", ООО "Агроторг". Теперь все эти организации будут устранять нарушения под контролем надзорного органа.

Ранее на Piter.TV: Лестничными спусками Кантемировского моста теперь могут воспользоваться пешеходы с колясками и инвалиды.
Фото: Piter.TV

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Теги: инвалиды, пандусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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