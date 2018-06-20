Прокуратура Петербурга обязала улучшить пандусы у торгового центра

Также у торгового комплекса не было мест для людей с инвалидностью.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения ООО "Концерн Питер" требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки обнаружилось, что в ТК "Питер" плохо оборудовали вход для маломобильных групп. На пандусах не было двустороннего ограждения с поручными, не было и вызывных устройств для связи с персоналом торгового центра. Также на парковке нет мест для людей с инвалидностью.

Такие же нарушения есть у ООО "ТД Интерторг", ООО "Талисман", ООО "Лента", ООО "Агроторг". Теперь все эти организации будут устранять нарушения под контролем надзорного органа.

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Фото: Piter.TV