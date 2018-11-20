Прокуратура Петербурга не нашла ряда лекарств в детской поликлинике

В адрес главного врача было вынесено представлении об устранении нарушения.

Прокуратура Петроградского района нашла нарушения в отделении детской скорой помощи СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 19". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В частности, специалисты обнаружили нехватку ряда важнейших лекарств. В их числе препараты, снижающие артериальное давление, а также средства против аритмии и интоксикации.

Кроме того, в автомобилях скорой помощи отсутствовал дозатор лекарственных средств, который обеспечивает безопасное получение строго определенной дозы препарата.

По итогам проверки в адрес главного врача поликлиники было вынесено представление об устранении нарушений.

Ранее мы писали, что на петербургскую кофейню, где можно попробовать "американку", пожаловались в прокуратуру.

Фото: procspb.ru