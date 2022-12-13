Прокуратура Нидерландов заявила о невозможности преследовать Путина по делу MH17

Дигна ван Бутцелар объяснила, почему нельзя привлекать к уголовной ответственности главу государства.

Прокуратура Нидерландов заявила о невозможности преследовать российского президента Владимира Путина по делу пассажирского рейса MH17, который упал на территории Донбасса в 2014 году. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Гааге сделала представитель местного надзорного ведомства в Совместной следственной группе Дигна ван Бутцелар. Она пояснила журналистам, что у аналитиков есть убедительные указания на тот факт, что решения о поставках в Донецкую народную республику зенитных-ракетных установок "Бук" и систем противовоздушной обороны принимались именно на высшем уровне или "Владимиром Путиным". Однако законодательство Нидерландов говорит о том, что лидер страны не может быть привлечен к уголовной ответственности ни при каких обстоятельствах.

Существуют убедительные указания на то, что решение принималось президентом РФ Владимиром Путиным. Однако президент РФ обладает иммунитетом по международному праву в качестве главы государства. Дигна ван Бутцелар, представитель прокуратуры Голландии

Международные следователи приостановили расследование дела рейса MH17 за недостатком улик.

Фото и видео: YouTube / DW News (Признан Минюстом России СМИ-иностранным агентом)