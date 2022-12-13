Производство пластиковой упаковки будут расширять в Ленобласти

Новый объект поможет увеличить объём выпуска продукции с 4,5 млн до 6,5 млн единиц за сутки.

Компания "Перинт", которая занимается производством пластиковой упаковки, заявила о планах возвести новый производственно-складской корпус в Ленобласти. Новый объект поможет увеличить объём выпуска продукции с 4,5 млн до 6,5 млн единиц за сутки. Его строительство оценили в 1 млрд рублей.

Как подчеркнул зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялова, соглашение между регионом и компанией будет подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Площадь производственно-складских помещений составит 15 тыс. кв.м. Они расположатся в промзоне "Соржа-Старая" во Всеволожском районе. В рамках предприятия планируется выпуск по 2 млн пластиковых изделий в сутки. Продукция будет состоять из пластиковых упаковок, медицинских изделий, изделий для агрокомплекса, а также контрактного литья.

Ранее мы сообщили о том, что реверс на мосту в составе трассы Р-23 под Лугой снимут раньше срока.

Фото: "Перинт"